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НБУ на початку 2023 року зберіг високі обсяги продажу валюти із резервів

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Україна, Середа 01 лютого 2023 09:38
НБУ на початку 2023 року зберіг високі обсяги продажу валюти із резервів Фото: НБУ за січень продав понад 3 млрд доларів із резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом січня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 28,5 млн доларів і продав 3 110,63 млн доларів. Негативне сальдо склало 3 082,13 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином НБУ трохи скоротив продаж валюти на міжбанку в порівнянні з груднем 2022 року, коли центробанк продав 3 163,5 млн доларів.

Обсяг, як і раніше, перевищує 3 млрд доларів, як і влітку 2022 року, коли спостерігався найбільший дефіцит валюти.

НБУ на початку 2023 року зберіг високі обсяги продажу валюти із резервів

Однак у НБУ зазначають, що продаж НБУ на міжбанку повністю покривається за рахунок міжнародної допомоги. Більше того, за результатами січня очікується зростання міжнародних резервів до 30 млрд доларів, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нагадаємо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів вдвічі до 3,16 млрд доларів. Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним з попередніми роками.

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