НБУ назвал причины повышенного спроса на валюту в начале 2023 года
Значительный объем продаж Национальным банком валюты из резервов в январе 2023 был вызван большим объемом гривны на рынке и уменьшением экспортной выручки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Как отметили в пресс-службе, в январе чистая продажа валюты НБУ снизилась по сравнению с декабрем 2022 года всего а 100 млн долларов - до 3,1 млрд долларов.
"Сохранение объемов валютных интервенций НБУ на уровне, близком к предыдущему месяцу, со стороны спроса обусловлено влиянием значительных бюджетных расходов в конце 2022 года, а со стороны предложения - сочетанием сезонного фактора (снижение экспортных поступлений в начале года) и последствий полномасштабной войны на экономическую деятельность экспортеров ", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе НБУ продал на межбанковском валютном рынке 3,1 млрд долларов, сократив на 100 млн долларов объем продаж по сравнению с декабрем, когда наблюдался также значительный спрос на валюту.
Кроме того, за январь 2023 года украинцы купили в банках рекордный объем валюты - 564,0 млн долларов.