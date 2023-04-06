НБУ назвав кількість вкладів у банках на суму понад 200 тисяч гривень

Станом на 1 березня 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 55,4 млрд гривень. З них 9,0 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
При цьому на 966,2 тисяч рахунків кошти перевищують суму 200 тисяч гривень.
За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:
Нагадаємо, рейтинг банків за вкладами на 1 березня 2023 року очолює ПриватБанк, в якому зберігалося 334,7 млрд. гривень коштів фізичних осіб.