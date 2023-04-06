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НБУ назвав кількість вкладів у банках на суму понад 200 тисяч гривень

Фото: в Україні майже мільйон вкладів на суму понад 200 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 березня 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 55,4 млрд гривень. З них 9,0 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

При цьому на 966,2 тисяч рахунків кошти перевищують суму 200 тисяч гривень.

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:

  • до 10 гривень - 26 млн на суму 28 млн гривень,
  • від 10 гривень до 200 тисяч гривень - 38,6 млн на суму 370,3 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень - 578,3 тисяч на суму 158,4 млрд гривень,
  • від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень - 165,2 тисяч на суму 79,8 млрд гривень,
  • понад 600 тисяч гривень - 222,8 тисяч на суму 446,9 млрд гривень.

Нагадаємо, рейтинг банків за вкладами на 1 березня 2023 року очолює ПриватБанк, в якому зберігалося 334,7 млрд. гривень коштів фізичних осіб.

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