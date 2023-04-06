НБУ назвал количество вкладов в банках на сумму свыше 200 тысяч гривен

По состоянию на 1 марта 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 55,4 млрд гривен. Из них 9,0 млн вкладов были в валюте на суму 406,5 гривен
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
При этом на 966,2 тысячах счетов средства превышают сумму 200 тысяч гривен.
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:
Напомним, рейтинг банков по вкладам на 1 марта 2023 года возглавляет ПриватБанк, в котором хранилось 334,7 млрд гривен средств физических лиц.