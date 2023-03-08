НБУ назвав кількість депозитів у банках на суму понад 600 тисяч гривень

Станом на 1 лютого 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,5 млн вкладів на суму 1 трлн 41,3 млрд гривень. З них 9,0 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:
Нагадаємо, рейтинг банків за вкладами на 1 лютого 2023 року очолює ПриватБанк, в якому зберігалося 329,3 млрд гривень фізичних осіб.