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НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше 600 тысяч гривен

Фото: в украинских банков 218,3 тысяч депозитов на сумму свыше 600 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 февраля 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 41,3 млрд гривен. Из них 9,0 млн вкладов были в валюте на суму 406,5 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:

  • до 10 гривен - 26,1 млн на сумму 28 млн гривен,
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 38,4 млн на сумму 363,6 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 566,7 тысяч на сумму 154,8 млрд гривен,
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 161,8 тысяч на сумму 78,2 млрд гривен,
  • свыше 600 тысяч гривен - 218,3 тысяч на сумму 444,7 млрд гривен.

Напомним, рейтинг банков по вкладам на 1 февраля 2023 возглавляет ПриватБанк, в котором хранилось 329,3 млрд гривен физических лиц.

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