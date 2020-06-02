В НБУ назвали условия для возобновления ипотечного кредитования

Для восстановления ипотеки в Украине нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Банки могут снизить ставки.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба НБУ.

"Если до конца июня все карантинные ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки", - сказала она.

По ее словам, второй важный момент - это цена: если банки правильно построят процентную политику, то цена ресурса может к концу года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью.

Третий момент - это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. "Без этого ипотека не то что не полетит, она не будет запущена", - добавила Рожкова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что он планирует давить на банковскую систему с целью снижения кредитов и снова обещал ипотеку под 10%.

В то же время заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение коммерческими банками Украины ставок по ипотечным кредитам до 10% теоретически возможно, но для этого нужно существенно снизить ставки по депозитам.