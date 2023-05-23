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В НБУ назвали умови для послаблення обмежень бізнесу

Фото: в НБУ назвали умови для послаблення обмежень бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України готовий розглядати питання перегляду або скасування адміністративних обмежень бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацбанку Андрія Пишного.

"Адміністративні обмеження не лише дозволяють нам контролювати ситуацію з точки зору достатності наших золотовалютних резервів. Але, на жаль, в тому числі вони і обмежують можливості бізнесу до адаптації і до розвитку, стримують економічну ініціативу. Це ціна, яку ми платимо за стабільність", - сказав він.

За словами Пишного, в першу чергу Нацбанк переглядатиме ті обмеження, які дозволяють забезпечити притік капіталу. Він наголосив, що нові кредити та інвестиції мають отримати максимальний режим сприяння.

Голова НБУ такоє додав, що ще одним важливим фактором для перегляду адміністративних обмежень – це достатність і ритмічність надходження валютної допомоги. За його словами, цього року Україна розраховує отримати 42 млрд допомоги. Якщо ця допомога буде надаватись за розписом НБУ, це допоможе створити умови для перегляду обмежень.

"Якщо ми побачимо сталу тенденцію, коли і у квітні, і в травні, і в червні наші заходи, наші зусилля дають сталий ефект, які знижують інфляцію, депозитні ставки зростають. Рівень довіри відповідно також, тоді Національний банк буде рухатися так само динамічно в питаннях, пов’язаних із переглядом, скасуванням в тому числі адміністративних обмежень", - сказав він.

Нагадаємо, в рамках розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціям.

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