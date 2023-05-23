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В НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса

Фото: в НБУ назвали условия для ослабления ограничений бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк готов рассматривать вопрос пересмотра или отмены административных ограничений бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацбанка Андрея Пышного.

"Административные ограничения не только позволяют нам контролировать ситуацию с точки зрения достаточности наших золотовалютных резервов. Но, к сожалению, в том числе они и ограничивают возможности бизнеса к адаптации и развитию, сдерживают экономическую инициативу. Это цена, которую мы платим за стабильность", - сказал он.

По словам Пышного, в первую очередь Нацбанк будет пересматривать те ограничения, которые позволяют обеспечить приток капитала. Он подчеркнул, что новые кредиты и инвестиции должны получить максимальный режим содействия.

Глава НБУ добавил, что еще одним важным фактором для пересмотра административных ограничений – это достаточность и ритмичность поступления валютной помощи. По его словам, в текущем году Украина рассчитывает получить 42 млрд помощи. Если эта помощь будет предоставляться по росписи НБУ, это поможет создать условия для пересмотра ограничений.

"Если мы увидим постоянную тенденцию, когда и в апреле, и в мае, и в июне наши мероприятия, наши усилия дают постоянный эффект, снижающие инфляцию, депозитные ставки растут. Уровень доверия соответственно также, тогда Национальный банк будет двигаться так же динамично в вопросах, связанных с пересмотром, упразднением, в том числе административных ограничений", - сказал он.

Напомним, в рамках разработки Стратегии валютной либерализации Национальный банк Украины рассматривает возможность ослабления ограничений на осуществление трансграничных переводов и выплаты процентов по еврооблигациям.

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