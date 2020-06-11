В НБУ назвали сумму кредитов от МВФ, Всемирного банка и ЕС

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средства дадут возможность профинансировать дефицит бюджета

Украина получит в 2020 году от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Еврокомиссии кредиты на сумму свыше 5 млрд долларов. Более половины - это средства МВФ.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Смолий напомнил, что 9 июня Совет директоров МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной Stand-By на сумму около 5 млрд долларов продолжительностью 18 месяцев. Это открыло доступ к финансированию Всемирного банка, а также Евросоюза, первые 500 млн евро от которого уже поступили на счет правительства.

"Сегодня поступит первый транш на сумму 2,1 млрд долларов. Ожидается, что общий объем официального финансирования в этом году составит более 5 млрд долларов, более половины которого - от МВФ", - добавил он.

По его словам, эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках программы Stand-By Международный валютный фонд может выделить Украины четыре транша общим объемом 5 млрд долларов.

Все деньги будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

Международный валютный фонд (МВФ) уже направил Украине первый транш кредита на сумму 2,1 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус