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В НБУ назвали суму кредитів від МВФ, Світового банку та ЄС

Новини » Економіка     11.06.2020 - 15:42
В НБУ назвали суму кредитів від МВФ, Світового банку та ЄС
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти дадуть можливість профінансувати дефіцит бюджету

Україна отримає в 2020 році від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Єврокомісії кредити на суму понад 5 млрд доларів. Більше половини - це кошти МВФ.

Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.

Смолій нагадав, що 9 червня Рада директорів МВФ схвалила нову програму співпраці з Україною Stand-By на суму близько 5 млрд доларів тривалістю 18 місяців. Це відкрило доступ до фінансування Світового банку, а також Євросоюзу, перші 500 млн євро від якого вже надійшли на рахунок уряду.

"Сьогодні надійде перший транш на суму 2,1 млрд доларів. Очікується, що загальний обсяг офіційного фінансування в цьому році складе понад 5 млрд доларів, більше половини якого - від МВФ", - додав він.

За його словами, ці кошти дозволять в повному обсязі профінансувати бюджетні витрати на подолання негативних наслідків пандемії коронавіруса і карантинних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже направив Україні перший транш кредиту на суму 2,1 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїникредитМВФ
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