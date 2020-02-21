В НБУ назвали сроки для восстановления ипотечного кредитования

Восстановление ипотечного кредитования в Украине возможно в 2020 году. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью изданию "Топ-100"

Она отметила, что при этом важно не создать дополнительных проблем, не позволить появиться новому пузырю дисбалансов.

"Даже в 2020 году у нас возможны приемлемые условия для того, чтобы восстановить полноценное ипотечное кредитование. Мы как регулятор сделаем для этого все", - сказала Рожкова.

Но при этом важно не создать дополнительных проблем, не позволить появиться новому пузырю дисбалансов. Это будет наш первый шаг.

По ее словам, в Украине сохраняется высокий потенциал в экономике. "Нам нужно создать такие условия, при которых банки будут готовы давать, а заемщики в состоянии брать кредиты. Сегодня мы вместе с банками и страховыми компаниями думаем о том, как нам создать условия для экспортеров и импортеров, чтобы они могли чувствовать себя увереннее и комфортнее. Поэтому я верю в то, что этот год будет переломным для страны, в хорошем смысле этого слова", - добавила первый заместитель главы НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) активизирует работу, необходимую для введения во втором полугодии 2020 года нового финансового инструмента - процентного свопа с банками.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн). По данным НБУ, доходы банков за 2019 год выросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тогда как расходы - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При этом банки вдвое сократили отчисления в резервы (с 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).