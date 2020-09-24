В НБУ назвали сроки получения транша МВФ

Украина сможет до конца 2020 года получить только один транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By. Кредитные средства могут быть выделены в ноябре.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"То, на что сейчас мы можем ориентироваться и стараться сделать - это до конца года получить транш МВФ… Скорее всего, как и в 2018 году, будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре", - сообщил он.

Сологуб также сообщил, что Нацбанк предлагал правительству формировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, в частности, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/доллар. Замглавы НБУ добавил, что заложенный Кабмином дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности, заложенному в программе с фондом, и вызывает сомнения возможность его финансирования.

Он также напомнил, что остальные программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

По его словам, задержка с международным финансированием связана со сменой в начале июля главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.

"Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля. И, как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев. И причем во время этих 6-9 месяцев должен быть clean track record", - подчеркнул Сологуб.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) должна была прибыть в Киев для пересмотра программы сотрудничества, но в фонде хотят прояснить ситуацию в Украине.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.