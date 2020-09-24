В НБУ назвали терміни отримання траншу МВФ

Україна зможе до кінця 2020 року отримати тільки один транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By. Кредитні кошти можуть бути виділені в листопаді.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити - це до кінця року отримати транш МВФ... Швидше за все, як і у 2018 році, буде прив'язаний до прийняття бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопаді", - повідомив він.

Сологуб також повідомив, що Нацбанк пропонував уряду формувати проект держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/долар. Заступник голови НБУ додав, що закладений Кабміном дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічності, закладеному в програмі з фондом, та викликає сумніви можливість його фінансування.

Він також нагадав, що інші програми міжнародної допомоги Україні прив'язані до програми МВФ.

За його словами, затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня голови НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск.

"Нацбанк фактично повернувся в ситуацію 2015 року, в якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно купувати практично з нуля. І, як показує практика, на це йде приблизно 6-9 місяців. І причому під час цих 6-9 місяців повинен бути clean track record", - підкреслив Сологуб.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) повинна була прибути в Київ для перегляду програми співпраці, але у фонді хочуть прояснити ситуацію в Україні.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду на 0,7 млрд доларів за програмою Stand-By до кінця року. Ще один транш на 1,2 млрд доларів очікується у 2021 році.