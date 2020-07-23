В НБУ назвали причины высоких кредитных ставок для населения

Ставки по кредитам для населения остаются очень высокими, поскольку банки закладывают в уровень ставок свой риск. Но ставки постепенно падают.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Как отметил Сологуб, так называемая трансмиссия, т.е. реакция ставок по депозитам и кредитам на учетную ставку НБУ понемногу происходит.

"Снижаются ставки по депозитам и кредитам", - сказал он.

При этом он напомнил о высоком уровне дефолтов по кредитам населения.

"Надо понимать, что если вы платите добросовестно 30% по потребительским кредитам только потому, что 10 или 20 из сотни не платят. И риск тех людей закладывается в эту процентную ставку", - добавил он.

В связи с этим Сологуб отметил, что вопрос высоких ставок - это не только вопрос цены ресурса, т.е. депозитных ставок, а вопрос риска.

По его словам, почти все крупнейшие банки уже снизили депозитные ставки ниже 10%, а ставки по кредитам также постепенно снижаются.

Напомним, в июне 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,6 п.п. ниже, чем в мае (11,4%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п.п. ниже, чем в мае (36,9%).