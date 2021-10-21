В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару

"Безусловно, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Собственно, она является главным драйвером доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года", - сказал он.

Гелетий отметил, что цены на украинский экспорт росли из-за активного восстановления мировой экономики, накопления продовольственных и производственных запасов в Китае, введения экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах.

"В 2021 году уже собран рекордный урожай ранних зерновых, а также ожидаются высокие показатели для других сельскохозяйственных культур", - сказал он.

По его словам, показатели экспорта металлургической продукции находятся на исторических максимумах.

Гелетий также отметил еще один источник поступления валюты - экспорт IT-услуг, который вырос за 8 месяцев 2021 года на 32% до 4,3 млрд долларов.

Кроме того, денежные переводы в Украину за 9 месяцев составили 9,1 млрд долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году, сказал он.