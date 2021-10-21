В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2021 году, было вызвано рядом факторов. Конъюнктура мирового рынка способствует поступлению валюты в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Безусловно, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Собственно, она является главным драйвером доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года", - сказал он.
Гелетий отметил, что цены на украинский экспорт росли из-за активного восстановления мировой экономики, накопления продовольственных и производственных запасов в Китае, введения экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах.
"В 2021 году уже собран рекордный урожай ранних зерновых, а также ожидаются высокие показатели для других сельскохозяйственных культур", - сказал он.
По его словам, показатели экспорта металлургической продукции находятся на исторических максимумах.
Гелетий также отметил еще один источник поступления валюты - экспорт IT-услуг, который вырос за 8 месяцев 2021 года на 32% до 4,3 млрд долларов.
Кроме того, денежные переводы в Украину за 9 месяцев составили 9,1 млрд долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году, сказал он.
Напомним, курс доллара обновил минимум более чем за 1,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,20 гривен за доллар.