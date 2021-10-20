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Курс доллара обновил минимум более чем за 1,5 года

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Украина, Среда 20 октября 2021 16:28
Курс доллара обновил минимум более чем за 1,5 года Фото: курс доллара упал на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,20 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 26,2078 гривен за 1 доллар (-0,0642 грн). При этом курс доллара на 20 октября составляет 26,272 гривен за 1 доллар.

Курс доллара обновил минимум более чем за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

Курс доллара обновил минимум более чем за 1,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,25 гривен за доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,54 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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