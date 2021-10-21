У НБУ назвали причини укріплення гривні до долара

"Безумовно, це сприятлива кон'юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту. Власне, вона є головним драйвером домінування пропозиції валюти у другому півріччі поточного року", - сказав він.

Гелетій зазначив, що ціни на український експорт зростали через активне відновлення світової економіки, накопичення продовольчих та виробничих запасів в Китаї, введення експортних мит на поставки зернових в окремих країнах.

"У 2021 році вже зібраний рекордний врожай ранніх зернових, а також очікуються високі показники для інших сільськогосподарських культур", - сказав він.

За його словами, показники експорту металургійної продукції перебувають на історичних максимумах.

Гелетій також відзначив ще одне джерело надходження валюти - експорт IT-послуг, який зріс за 8 місяців 2021 року на 32% до 4,3 млрд доларів.

Крім того, грошові перекази в України за 9 місяців становили 9,1 млрд доларів, що на 19% більше, ніж у минулому році, сказав він.