В НБУ назвали причины укрепления гривны в 2019

На укрепление курса гривны к доллару в этом году повлияли, среди прочих факторов, рост производительности производства, прежде всего, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также снижение мировых цен на энергетические товары, в частности нефть и газ. Об этом РБК-Украина сообщили пресс-службе Национального банка Украины.

Кроме этого, по данным НБУ, благоприятную ситуацию на валютном рынке поддерживали следующие факторы: увеличение экспорта IT услуг, умеренный рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу, существенные объемы валютных поступлений от трудовых мигрантов.

В НБУ также говорят, что курс гривны формируется не административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов.

"Укрепление гривны является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В отличие от прошлого года иностранные инвесторы активно вкладываются в долгосрочные ценные бумаги украинского правительства. Сегодня большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов - это ценные бумаги со сроком погашения от 2 до 5 лет. Поэтому их инвестиции носят долгосрочный характер", - считают в Нацбанке.

При условии сохранения адекватной макроэкономической политики и ускорения реализации структурных реформ в Украине приток этих инвестиций может продолжаться и в дальнейшем, уточнили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 ноября - 24,05 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 23,95 гривен за доллар.