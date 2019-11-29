В НБУ назвали причини зміцнення гривні у 2019

На зміцнення курсу гривні до долара в цьому році вплинули, серед інших факторів, ріст продуктивності виробництва, насамперед, у сільському господарстві і харчовій промисловості, а також зниження світових цін на енергетичні товари, зокрема нафту і газ. Про це РБК-Україна повідомили прес-службі Національного банку України.

Крім цього, за даними НБУ, сприятливу ситуацію на валютному ринку підтримували наступні фактори: збільшення експорту IT послуг, помірне зростання імпорту товарів і помірні обсяги репатріації дивідендів в інвалюті за кордон, суттєві обсяги валютних надходжень від трудових мігрантів.

У НБУ кажуть, що курс гривні формується не адміністративно, а під впливом фундаментальних економічних факторів.

"Зміцнення гривні є наслідком надмірної пропозиції валюти на ринку. На відміну від минулого року іноземні інвестори активно вкладають у довгострокові цінні папери українського уряду. Сьогодні велика частина портфеля ОВДП у власності нерезидентів - це цінні папери зі строком погашення від 2 до 5 років. Тому їх інвестиції носять довгостроковий характер", - вважають в Нацбанку.

За умови збереження адекватної макроекономічної політики і прискорення реалізації структурних реформ в Україні приплив цих інвестицій може продовжуватися і надалі, уточнили в прес-службі.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 листопада - 24,05 гривень за долар. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 23,95 гривень за долар.