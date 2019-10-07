ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НБУ назвали две причины укрепления гривны в 2019 году

Новости » Экономика    07.10.2019 - 15:14
В НБУ назвали две причины укрепления гривны в 2019 году
Фото: коллаж (knute.edu.ua)

На курс влияли вложения нерезидентов в государственные бумаги, а также ситуация с экспортом

На курс гривны к доллару с начала 2019 года положительно влияли в основном два фактора. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью "Еспресо".

Как отметил Бахтари, одной из главных причин укрепления курса гривны к доллару была покупка иностранцами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

По его словам, второй причиной была ситуация с экспортом. "Надо вспомнить, что в этом году очень удачное положение вещей с экспортной отраслью. У нас большая часть экспорта - это или металлургическая продукция, руда, или это аграрный сектор", - сказал он и добавил, что эти сектора дают 80% валютной выручки.

Представители НБУ отметил, что дела в аграрном секторе идут довольно неплохо, а урожай по прогнозам превзойдет рекордный прошлогодний. "И так же неплохо дела обстоят у наших металлургов", - добавил он.

Бахтари также напомнил, что в Украине продолжает расти ИТ-отрасль, которая приносит валютную выручку.

"В целом весь экспорт дал больше валюты и продолжает ее заводить в страну, что также повлияло на курс", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Напомним, нерезиденты за 9 месяцев 2019 года увеличили всей портфель ОВГЗ Украины в 15 раз - с 6,3 млрд грн до 97,8 млрд грн.

НБУ разъяснил смысл официального курса гривны к доллару Курс доллара снова растет
Темы: Курс доллара
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь