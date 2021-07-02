В НБУ назвали причины колебаний курса гривны к доллару
В течение большей части июня 2021 года на валютном рынке предложение превышало спрос. Это происходило на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и восстановления интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь 2021 года.
"Впрочем, в конце месяца ситуационные факторы (значительные бюджетные выплаты, увеличение волатильности на мировых финансовых рынках) привели к увеличению спроса на иностранную валюту и коррекции курса гривны", - говорится в обзоре.
Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ в течение июня проводил операции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Чистая покупка валюты НБУ составила 0,6 млрд долларов, отметили в НБУ.
Напомним, в июне центробанк возобновил интервенции на межбанке после паузы в апреле-мае. НБУ в основном выкупал излишки валюты. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 682,8 млн долларов и продал 99,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 583,3 млн долларов.
Тем не менее, курс доллара к гривне в июне снизился на 1,3% - 27,526 гривен за доллар на 30 мая в 27,1763 на 30 июня.