В НБУ назвали причины колебаний курса гривны к доллару

В течение большей части июня 2021 года на валютном рынке предложение превышало спрос. Это происходило на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и восстановления интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь 2021 года.

"Впрочем, в конце месяца ситуационные факторы (значительные бюджетные выплаты, увеличение волатильности на мировых финансовых рынках) привели к увеличению спроса на иностранную валюту и коррекции курса гривны", - говорится в обзоре.

Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ в течение июня проводил операции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Чистая покупка валюты НБУ составила 0,6 млрд долларов, отметили в НБУ.