У НБУ назвали причини коливань курсу гривні до долара
Протягом більшої частини червня 2021 року на валютному ринку пропозиція переважала попит. Це відбувалося на тлі сприятливої зовнішньої цінової кон’юнктури та відновлення інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП.
Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за червень 2021 року.
"Утім, наприкінці місяця ситуаційні чинники (значні бюджетні виплати, збільшення волатильності на світових фінансових ринках) призвели до збільшення попиту на іноземну валюту і корекції курсу гривні", - йдеться в огляді.
Для згладжування надмірних коливань НБУ протягом червня проводив операції як із купівлі, так і з продажу іноземної валюти. Чиста купівля валюти НБУ становила 0,6 млрд доларів, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, у червні центробанк відновив інтервенції на міжбанку після паузи у квітні-травні. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 682,8 млн доларів і продав 99,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 583,3 млн доларів.
Тим не менш, курс долара до гривні знизився у червні на 1,3% - 27,526 гривень за долар на 30 травня до 27,1763 на 30 червня.