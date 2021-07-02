ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У НБУ назвали причини коливань курсу гривні до долара

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 липня 2021 10:57
У НБУ назвали причини коливань курсу гривні до долара Фото: курс гривні до долара коливався протягом червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом більшої частини червня 2021 року на валютному ринку пропозиція переважала попит. Це відбувалося на тлі сприятливої зовнішньої цінової кон’юнктури та відновлення інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за червень 2021 року.

"Утім, наприкінці місяця ситуаційні чинники (значні бюджетні виплати, збільшення волатильності на світових фінансових ринках) призвели до збільшення попиту на іноземну валюту і корекції курсу гривні", - йдеться в огляді.

Для згладжування надмірних коливань НБУ протягом червня проводив операції як із купівлі, так і з продажу іноземної валюти. Чиста купівля валюти НБУ становила 0,6 млрд доларів, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, у червні центробанк відновив інтервенції на міжбанку після паузи у квітні-травні. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 682,8 млн доларів і продав 99,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 583,3 млн доларів.

Тим не менш, курс долара до гривні знизився у червні на 1,3% - 27,526 гривень за долар на 30 травня до 27,1763 на 30 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара курс НБУ Національний банк України
NEWS
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні