ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты банкам

Новина українською →
Украина, Пятница 02 июля 2021 10:39
Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты банкам Фото: за месяц украинцы продали 430 млн долларов валютных сбережений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в июне 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2342,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1914,9 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 427,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в июне чистый объем продажи валюты населением по сравнению с маем (342,1 млн долларов) несколько увеличился.

Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты банкам

Всего с начала 2021 года население продало валюты на 11701,2 млн долларов и купило на 10011,7 млн долларов. Чистая продажа составила 1689,4 млн долларов.

Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты банкам

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара курс НБУ Курс гривны
NEWS
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине