НБУ за месяц пополнил резервы более чем на полмиллиарда долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 682,8 млн долларов и продал 99,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 583,3 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В июне центробанк возобновил интервенции на межбанке после паузы в апреле-мае. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Тем не менее, курс доллара к гривне снизился з июнь снизился на 1,3% - 27,526 гривен за доллар на 30 мая до 27,1763 на 30 июня.
Всего с начала года центробанк купил на межбанке 973,3 млн долларов, продал - 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 803,8 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.