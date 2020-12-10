В НБУ назвали причины бюджетного кризиса в конце года

Правительство Украины в конце года получило проблемы с финансированием дефицита бюджета из-за приостановки сотрудничества с внешними кредиторами. Из-за этого выросла стоимость заимствований.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

Сологуб напомнил, что НБУ в своих предыдущих релизах отмечал, что видит фискальные риски до конца года, которые сейчас реализовались.

"Источник этих рисков - это приостановка, задержка сотрудничества с донорами, задержка доступа к дешевому официальном финансированию. Как по мне, это причина", - сказал он.

Комментируя рост ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах Минфина, Сологуб отметил:

"У правительства в конце года возникли достаточно значительные потребности в финансировании дефицита. То есть увеличился спрос на финансирование. И это соответствующим образом повлияло на цены".

По его словам, он не видит фундаментальных причин для роста ставок, кроме того, что правительство приостановило сотрудничество с международными финансовыми организациями. Сологуб напомнил о низкой инфляции и о том, что НБУ держит ставку на уровне 6%.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство прекратило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года. По его словам, значительная сумма денежных средств до настоящего времени не поступила. Речь о более чем 3 млрд долларов, которые были заложены в бюджете.