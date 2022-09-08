В НБУ назвали причину дефицита валюты в кассах банков

По его совам, до войны банки завозили наличную валюту самолетами и это занимало один-два дня от заказа.

"К сожалению, война обусловила существенное ухудшение цепочки поставок. Сейчас они идут не самолетами, а наземным транспортом. Вследствие этого уменьшились объемы, существуют физические ограничения инкассаторских машин, существует необходимость перезагрузки наличных денег на границе", - сказал он.

Кроме того, НБУ провел либерализацию, позволив банкам продавать населению больше валюты, что вызвало спрос.

Гелетий напомнил, что вчера НБУ обменял банкам наличной валюты на 100 млн долларов. В понедельник НБУ обменяет также и евро.

"Эта ситуация носит исключительно временный характер. Нет никаких макроэкономических оснований. Банки имеют значительный запас безналичной валютной ликвидности: если на начало войны это было 5,9 млрд долларов, то сейчас это 7,2 млрд долларов", - сказал он.