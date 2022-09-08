У НБУ назвали причину дефіциту валюти в касах банків

За його совами, до війни банки завозили готівкову валюту літаками і це займало один-два дні від замовлення.

"На жаль, війна зумовила суттєве погіршення ланцюгу поставок. Зараз вони відбуваються не літаками, а наземним транспортом. Внаслідок цього зменшились обсяги, існують фізичні обмеження інкасаторських машин, існує необхідність перезавантаження готівки на кордоні", - сказав він.

Крім того, НБУ провів лібералізацію, дозволивши банкам продавати населенню більше валюти, що викликало попит.

Гелетій нагадав, що вчора НБУ обміняв банкам готівкової валюти на 100 млн доларів. У понеділок НБУ обміняє також і євро.

"Ця ситуація має виключно тимчасовий характер. Немає жодних макроекономічних підстав. Банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності: якщо на початок війни це було 5,9 млрд доларів, то зараз це 7,2 млрд доларів", - сказав він.