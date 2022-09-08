RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У НБУ назвали причину дефіциту валюти в касах банків

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проблема з нестачею готівкової валюти в касах деяких банків була викликана тимчасовими логістичними труднощами. Фундаментальних причин не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

За його совами, до війни банки завозили готівкову валюту літаками і це займало один-два дні від замовлення.

"На жаль, війна зумовила суттєве погіршення ланцюгу поставок. Зараз вони відбуваються не літаками, а наземним транспортом. Внаслідок цього зменшились обсяги, існують фізичні обмеження інкасаторських машин, існує необхідність перезавантаження готівки на кордоні", - сказав він.

Крім того, НБУ провів лібералізацію, дозволивши банкам продавати населенню більше валюти, що викликало попит.

Гелетій нагадав, що вчора НБУ обміняв банкам готівкової валюти на 100 млн доларів. У понеділок НБУ обміняє також і євро.

"Ця ситуація має виключно тимчасовий характер. Немає жодних макроекономічних підстав. Банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності: якщо на початок війни це було 5,9 млрд доларів, то зараз це 7,2 млрд доларів", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував 100 млн доларів готівкою і фактично вся сума була обрана банками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України