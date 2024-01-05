У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

Як зазначив Ніколайчук, за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. "Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)", - сказав він.

За його словами, послаблення гривні наприкінці 2023 року насамперед зумовлено сезонним чинниками. По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні. По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення.

"Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги, водночас активні бойові дії тривають і це зумовлює потребу у фінансуванні",- додав він.

Ніколайчук наголосив, що курсові коливання не є загрозливими та залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни.

"Курс на готівковому ринку, який є важливим для населення, вже тривалий час коливається в обидва боки і попри певне послаблення гривні наприкінці року, вона залишається міцнішою, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року", додав він.

Чого очікувати далі

Як наголосив Ніколайчук, повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається. НБУ відійшов від нього свідомо та, коли були сформовані належні для цього передумови.

"Режим керованої гнучкості курсу дає нам змогу забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Одне з них - збереження привабливості гривневих інструментів (депозитів та ОВДП). Поточна ситуація на валютному ринку не є якоюсь неординарною та точно не загрожує виконанню цього завдання", - сказав він.

Заступник голови НБУ наголосив, що у 2023 році офіційний курс гривні відносно долара послабився менш ніж на 4%.

"НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі. У межах режиму керованої гнучкості, гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися. Водночас, як свідчить наш досвід періоду 2016 - 2021 років, гнучкий обмінний курс дає нам змогу в довгостроковій перспективі досягати курсової стійкості", - сказав він.

Також НБУ й надалі згладжуватиме надмірні коливання на валютному ринку. Для цього є необхідний інструментарій та ресурс, додав Ніколайчук.

Курс долара в грудні-січні

У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ зріс на 4,4% - до 37,98 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,11 грн/долар.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. На початку січня він піднявся до 39,50 грн/долар, але потім впав до 39,20 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж наприкінці минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.