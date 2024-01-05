В НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время

Как отметил Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", - сказал он.

По его словам, ослабление гривны в конце 2023 года, прежде всего, обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения.

"Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании", - добавил он.

Николайчук подчеркнул, что курсовые колебания не угрожающие и остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны.

"Курс на наличном рынке, который важен для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается более крепкой, чем, например, в IV квартале 2022 года", добавил он.

Чего ждать дальше

Как подчеркнул Николайчук, возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

"Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Одна из них - сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", - сказал он.

Замглавы НБУ подчеркнул, что в 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше чем на 4%.

"НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и в дальнейшем. В рамках режима управляемой гибкости, гривна может как ослабляться, так и укрепляться. В то же время, как свидетельствует наш опыт периода 2016 - 2021 годов, гибкий обменный курс дает нам возможность в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости. ", – сказал он.

Также НБУ и дальше будет сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке. Для этого необходим инструментарий и ресурс, добавил Николайчук.

Курс доллара в декабре-январе

В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% - до 37,98 грн/доллар. В начале января официальный курс обновил очередной максимум - 38,11 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В результате курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 грн до 39,05 грн/доллар. В начале января он поднялся до 39,50 грн/доллар, но затем упал до 39,20 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в конце прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.