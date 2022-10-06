У НБУ назвали причини зростання курсу долара за останній місяць

"Нагнітання несприятливого інформаційного середовища через агресивні заяви та терористичні дії РФ на тлі збереження дефіциту готівкової іноземної валюти призвело до ситуативного зростання попиту та формування девальваційного тиску на готівковому валютному ринку", - йдеться в огляді.

Крім того, за даними НБУ, значно зросли попит на валюту й з боку підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, та купівля банками у валютну позицію.

"Останнє пов’язано із значними обсягами перерахування валюти міжнародним платіжним системам та збільшенням різниці між готівковим та офіційним курсами", - додали в НБУ.

Нагадаємо, курс долара підскочив до 44 гривень після оголошення мобілізації на території Росії та ядерних погроз Путіна. На початку жовтня курс впав приблизно до 41 гривні.