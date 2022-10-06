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У НБУ назвали причини зростання курсу долара за останній місяць

Фото: курс долара за останній місяць зріс через погрози Путіна та дефіцит валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання курсу долара у вересні було спричинене двома факторами: нагнітанням з боку Росії та дефіцитом готівкової валюти. Попит на безготівкову валюту також підвищився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2022 року).

"Нагнітання несприятливого інформаційного середовища через агресивні заяви та терористичні дії РФ на тлі збереження дефіциту готівкової іноземної валюти призвело до ситуативного зростання попиту та формування девальваційного тиску на готівковому валютному ринку", - йдеться в огляді.

Крім того, за даними НБУ, значно зросли попит на валюту й з боку підприємств, які виконують мобілізаційні завдання, та купівля банками у валютну позицію.

"Останнє пов’язано із значними обсягами перерахування валюти міжнародним платіжним системам та збільшенням різниці між готівковим та офіційним курсами", - додали в НБУ.

Нагадаємо, курс долара підскочив до 44 гривень після оголошення мобілізації на території Росії та ядерних погроз Путіна. На початку жовтня курс впав приблизно до 41 гривні.

НБУ у вересні - на початку жовтня провів декілька операцій з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. НБУ здійснюватиме відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти.

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