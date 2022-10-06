В НБУ назвали причины роста курса доллара за последний месяц

"Нагнетание неблагоприятной информационной среды из-за агрессивных заявлений и террористических действий РФ на фоне сохранения дефицита наличной иностранной валюты привело к ситуативному росту спроса и формированию девальвационного давления на наличном валютном рынке", - говорится в обзоре.

Кроме того, по данным НБУ, значительно выросли спрос на валюту и со стороны предприятий, выполняющих мобилизационные задачи, и покупка банками в валютную позицию.

"Последнее связано со значительными объемами перечисления валюты международным платежным системам и увеличением разницы между наличным и официальным курсами", - добавили в НБУ.

Напомним, курс доллара подскочил до 44 гривен после объявления мобилизации на территории России и ядерных угроз Путина. В начале октября курс упал примерно до 41 гривны.