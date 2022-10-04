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НБУ поповнив каси банків готівковими доларами та євро

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 10:55
НБУ поповнив каси банків готівковими доларами та євро Фото: НБУ продав банкам долари та євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України 3 жовтня вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. Попит на валюту дещо знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, до обміну НБУ запропонував 100 млн доларів та 100 млн євро.

  • з обміну доларів США: участь взяли 8 банків. Сума за підсумками проведеного обміну склала 95 млн доларів;
  • з обміну євро: участь взяв один банк, який здійснив обмін на суму 1 млн євро.

"Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну. Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, НБУ здійснюватиме відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти. Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить 7,1 млрд доларів, тоді як на початку війни він був меншим (5,9 млрд доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

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