НБУ поповнив каси банків готівковими доларами та євро

Національний банк України 3 жовтня вчергове провів операції з системно важливими банками з обміну готівкової валюти на безготівкову для підкріплення кас банків. Попит на валюту дещо знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, до обміну НБУ запропонував 100 млн доларів та 100 млн євро.

з обміну доларів США: участь взяли 8 банків. Сума за підсумками проведеного обміну склала 95 млн доларів;

з обміну євро: участь взяв один банк, який здійснив обмін на суму 1 млн євро.

"Цього разу обсяг усіх заявок банків як на готівкові євро, так і на готівкові долари США був нижчим за запропонований Національним банком обсяг до обміну. Невдовзі готівкова валюта буде розвезена по банківських відділеннях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, НБУ здійснюватиме відповідні операції, допоки банки відчуватимуть нестачу готівкової іноземної валюти. Натомість запас безготівкової валютної ліквідності банківської системі є високим і станом на 1 жовтня становить 7,1 млрд доларів, тоді як на початку війни він був меншим (5,9 млрд доларів).