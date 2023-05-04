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У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку

Фото: НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. У квітні НБУ продав 1 370,4 млн доларів - на 298,5 млн доларів менше, ніж в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України.

"Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України за квітень 2023 року зросли на 12,8% до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з серпня 2011 року).

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