В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке

Как отметили в НБУ, такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты для проведения посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и дальнейшим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины.

"Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий", - говорится в сообщении.