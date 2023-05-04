ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міжнародні резерви України зросли ще на 4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

Новость на русском →
Україна, Четвер 04 травня 2023 10:10
Міжнародні резерви України зросли ще на 4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років Фото: міжнародні резерви України у квітні зросли до 35,9 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України за квітень 2023 року зросли на 12,8% до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з серпня 2011 року).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, резерві зросили завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.

За даними НБУ, за квітень резерви зросли на 4 064,98 млн доларів до 35 943,19 млн доларів.

Міжнародні резерви України зросли ще на 4 млрд доларів та оновили максимум за 11 років

У НБУ повідомили, що у квітні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5 851,6 млн доларів. З цієї суми:

  • 2 706,5 млн доларів - у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;
  • 1 652,5 млн доларів - макрофінансова допомога від ЄС;
  • 1 250,0 млн доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 242,6 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу 446,0 млн доларів.

У квітні 2023 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1 370,4 млн доларів - на 298,5 млн доларів менше, ніж в березні.

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27,0 млрд доларів.).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових