У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку
Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. У квітні НБУ продав 1 370,4 млн доларів - на 298,5 млн доларів менше, ніж в березні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України.
"Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міжнародні резерви України за квітень 2023 року зросли на 12,8% до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (з серпня 2011 року).