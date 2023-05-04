У НБУ назвали причини покращення ситуації на валютному ринку

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. У квітні НБУ продав 1 370,4 млн доларів - на 298,5 млн доларів менше, ніж в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в НБУ, така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України.

"Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань", - йдеться в повідомленні.