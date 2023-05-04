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В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке

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Украина, Четверг 04 мая 2023 10:43
В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке Фото: НБУ снизил продажу валюты на межбанке (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. В апреле НБУ продал 1 370,4 млн долларов - на 298,5 млн долларов меньше, чем в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты для проведения посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и дальнейшим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины.

"Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий", - говорится в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины за апрель 2023 выросли на 12,8% до 35,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 года).

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