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В НБУ назвали основні цілі на валютному ринку

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 14:57
В НБУ назвали основні цілі на валютному ринку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку. У НБУ немає мети за курсом гривні до долара.

Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

"Національний банк дотримується послідовної політики на валютному ринку. В Україні діє плаваюче курсоутворення. Курс може коливатися в обидві сторони і ніякого таргету (цілі, - ред.) НБУ зі свого боку не встановлює", - сказав він.

Гелетій нагадав, що НБУ не протидіє ринковими трендами і тільки згладжує надмірні коливання.

"Наприклад, у серпні, коли пропозиція валюти перевищувала попит, НБУ не протидіяв зміцненню гривні, а по можливості викуповував валюту. У свою чергу у вересні зріс попит перевищував пропозицію ми не вживали заходів на протидію ринкового тренду на ослаблення тренду", - додав він.

Гелетій зазначив, що в жовтні ситуація на ринку збалансувалася, і ринок переважно самостійно знаходить баланс попиту і пропозиції та участь НБУ на ринку мінімально".

"Наголошую: наш пріоритет - це збереження плаваючого курсоутворення. Незважаючи на те, що сталося несуттєве ослаблення гривні, ми забезпечуємо помірну інфляцію, яка, на відміну від курсу, є ключовим таргетом для НБУ", - сказав він.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку Богдан Данилишин заявив, що ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Цьому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до ослаблення курсу гривні.

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