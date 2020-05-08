У НБУ назвали обсяг нової програми МВФ для України

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2020-2021 роках Україна зможе отримати 5 млрд доларів

Обсяг 18-місячної програми Stand-by, яку Міжнародний валютний фонд запропонував Україні, становитиме 5 млрд доларів. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій під час онлайн-засідання комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Смолій нагадав, про те, що 7 травня стало відомо про те, що МВФ запропонує Україні замість програми розширеного фінансування програму Stand-by.

"Але кошти, які Україна отримає по цій програмі протягом 2020 і 2021 року є такі самі, як і ми отримували по програмі розширеного фінансування, тобто близько 5 млрд доларів", - сказав він.

Голова НБУ відзначив, що до цих коштів додається пов'язане фінансування донорів, які долучаться після підписання програми з МВФ. "Це і Світовий банк, Європейська комісія, і допомога урядів Канади і Японії", - додав він.

Нагадаємо, 7 травня представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд відмовляється від підписання трирічної програми з Україною, а замість цього зосередяться на 18-місячній в рамках механізму Stand-by.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д.