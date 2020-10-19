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В НБУ назвали наиболее распространенный вид платежного мошенничества

Автор: Александр Белоус

Телефонное мошенничество - это самый распространенный вид платежного мошенничества. Злоумышленники пытаются получить данные платежной карты или добиться передачи денег.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, сценариев такого мошенничества десятки. Один из них - мифический выигрыш автомобиля.

Сценарий мошенничества следующий. Потенциальной жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше автомобиля, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону.

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Человек перезванивает по указанному номеру, где ему объясняют, чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники даже могут создать сайт, на котором есть вся информация по "акции" и отзывы предыдущих победителей.

В НБУ советуют:

  • Завершите разговор и игнорируйте подобные SMS-сообщения - это 100% мошенник.
  • Никому не переводите средства и не сообщайте никаких персональных данных или реквизитов карт.
  • Помните, налоги не перечисляет получатель выигрыша. Уплата за налогообложение выигрыша всегда осуществляется оператором акции.

Напомним, во время карантина, введенного для граждан в марте, в Украине активизировались мошенники, которые массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".

Отметим, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.

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