У НБУ назвали найпоширеніший вид платіжного шахрайства

Телефонне шахрайство - це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники намагаються отримати дані платіжної карти або домогтися передачі грошей.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).
Як зазначили в прес-службі, сценаріїв такого шахрайства є десятки. Один із них - про міфічний виграш автомобіля.
Сценарій шахрайства наступний. Потенційній жертві надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.
Особа передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо "акції" та відгуки попередніх переможців.
У НБУ радять:
Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".
Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.