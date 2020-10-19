У НБУ назвали найпоширеніший вид платіжного шахрайства

Телефонне шахрайство - це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники намагаються отримати дані платіжної карти або домогтися передачі грошей.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі, сценаріїв такого шахрайства є десятки. Один із них - про міфічний виграш автомобіля.

Сценарій шахрайства наступний. Потенційній жертві надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.

Особа передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо "акції" та відгуки попередніх переможців.

У НБУ радять:

Завершіть розмову та ігноруйте подібні SMS-повідомлення - це 100% шахрай.

Нікому не переказуйте кошти та не повідомляйте жодних персональних даних чи реквізитів карток.

Пам’ятайте, податки не перераховує отримувач виграшу. Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції.

Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".

Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.