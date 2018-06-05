Международные резервы Украины в мае сократились на 1,6%

Причина сокращения - платежи по госдолгу в валюте

Международные резервы Украины в мае составили около 18,2 млрд долларов по предварительным данным, сократившись за месяц на 1,6%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как поясняют в Нацбанке, причиной сокращения резервов стало осуществление правительством платежей по государственному долгу, номинированному в иностранной валюте.

Так, 455,1 млн долларов (в эквиваленте) было уплачено в пользу Международного валютного фонда в течение мая.

Кроме того, 214,4 млн долларов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ). Из этой суммы 126,2 млн долларов - на обслуживание и погашение по ОВГЗ и 18,5 млн долларов - на обслуживание по суверенным еврооблигациям Украины.

В то же время, основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке. Благодаря высоким ценам на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, а также увеличению предложения валюты со стороны банков, которым с начала апреля Национальный банк расширил возможности проводить собственные операции с иностранной валютой на межбанковском рынке.

Благодаря доминированию предложения иностранной валюты над спросом Национальный банк пользовался возможностью пополнить международные резервы, необходимые для обеспечения макрофинансовой стабильности, без противодействия укреплению обменного курса гривны. По итогам мая Национальный банк купил на межбанковском рынке 181,2 млн долларов. Все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по запросу лучшего курса.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 272,3 млн долларов и 64,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 162,3 млн долларов.

В целом, по состоянию на 1 июня 2018 объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в апреле профицит платежного баланса Украины составил 290 млн долларов.