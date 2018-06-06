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В НБУ назвали короткострокові ризики для курсу гривні

НовиниЕкономіка    06.06.2018 - 09:22
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

На сьогодні в НБУ бачать хороші умови зовнішньої торгівлі для України

Короткостроковими ризиками для курсу гривні на сьогодні є зміна умов зовнішньої торгівлі і зовнішні виплати за державним боргом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Якщо подивитися на динаміку курсу гривні і порівняти з іншими країнами, то цього року гривня була однією з найсильніших валют. Пояснення просте. Ми бачимо хороші умови торгівлі для України", - зазначив Сологуб.

У той же час, за його словами, Україні все одно потрібна "подушка безпеки" у вигляді програми МВФ, яка збільшує резерви, знижує вартість боргових запозичень для уряду і допомагає застрахуватися від погіршення умов торгівлі.

"Якщо говорити про ризики, а не оцінювати їх вірогідність, то найбільш значні - це зміна умов зовнішньої торгівлі і зовнішні виплати за держборгом", - підкреслив Сологуб.

Він також додав, що на сьогодні навіть без грошей МВФ країна поступово справляється з погашенням боргів.

"В принципі, для цих цілей вистачить резервів. Але треба розуміти, що відсутність програми МВФ та іншої допомоги негативно впливає на економічні очікування, у тому числі привабливість України в очах іноземних інвесторів. І не те, щоб це впливало на економічні показники вже завтра, це, швидше, наслідки на середньострокову перспективу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України в травні скоротилися на 1,6%.

 

Дмитро Сологуб: Якщо програма МВФ не відновиться до липня, це не означає, що одразу все стане погано
Теги публікації: Національний банк України, Гривня, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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