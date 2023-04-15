У НБУ назвали ключову умову для послаблення валютних обмежень

Як зазначив Ніколайчук, ключовою передумовою є збільшення строковості коштів у банківській системі, над чим вже працює НБУ.

За його словами, валютна лібералізація також є одним із завдань, закріплених новою програмою розширеного фінансування з МВФ.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках в банках. Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень

Через це НБУ вводить додаткові заходи для того, щоб банки підвищували ставки за депозитами та залучили кошти населення на певний строк.