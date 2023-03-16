НБУ вжив додаткових заходів для підвищення банками ставок за депозитами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив голова НБУ, ставки за строковими гривневими депозитами зростають, у тому числі завдяки попереднім заходам НБУ. Зокрема, з червня минулого року ставки зросли на 7,7 відсоткових пунктів.

За його словами, банки, які найактивніше підвищували ставки впродовж останніх місяців, змогли поліпшити строкову структуру депозитної бази. Однак у найбільших банках, які, зокрема, користуються неконкурентними перевагами отримання ліквідності, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників з огляду на високий рівень поточної та очікуваної інфляції.

"У результаті значний обсяг коштів населення зберігається на поточних рахунках. Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за умови подальшого пом’якшення адміністративних обмежень",- сказав він.

З метою мінімізації з ризиків НБУ вирішив з 7 квітня 2023 року:

запровадити тримісячний депозитний сертифіката під фіксовану ставку на рівні облікової ставки. Можливості банків розміщувати кошти в таких сертифікатах залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення на строк від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів.

знизити ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.

Крім того, ухвалено рішення, що з 11 травня 2023 року пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізичних осіб у національній (0%) та іноземній валютах (10%) поширюватимуться лише на депозити з початковим строком від трьох місяців.