В НБУ назвали ключевое условие для ослабления валютных ограничений

Как отметил Николайчук, ключевым условием является увеличение срочности средств в банковской системе, над чем уже работает НБУ.

По его словам, валютная либерализация также одна из задач, закрепленных новой программой расширенного финансирования с МВФ.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах в банках. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при дальнейшем смягчении административных ограничений.

Поэтому НБУ вводит дополнительные меры для того, чтобы банки повышали ставки по депозитам и привлекли средства населения на определенный срок.