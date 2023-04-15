В НБУ назвали ключевое условие для ослабления валютных ограничений

Одним из текущих приоритетов Национального банка является формирование предпосылок для постепенного и безболезненного для рынка и экономики перехода к смягчению валютных ограничений.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметил Николайчук, ключевым условием является увеличение срочности средств в банковской системе, над чем уже работает НБУ.
По его словам, валютная либерализация также одна из задач, закрепленных новой программой расширенного финансирования с МВФ.
Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что значительный объем средств населения сохраняется на текущих счетах в банках. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при дальнейшем смягчении административных ограничений.
Поэтому НБУ вводит дополнительные меры для того, чтобы банки повышали ставки по депозитам и привлекли средства населения на определенный срок.
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