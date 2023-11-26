У НБУ назвали два чинники стійкості курсу гривні до долара

"НБУ займає активну позицію щодо збереження стабільності на валютному ринку і курсової стійкості, як ми називаємо, тобто це не стабільний курс", - сказав він.

За його словами, на початку жовтня НБУ перейшов від фіксованого курсу до керованої гнучкості. Зараз курс коливається в залежності від ситуації, яка змінюється, але НБУ ці коливання згладжує. "Коли ситуація на валютному ринку поліпшується, гривня зміцнюється, якщо погіршується - слабшає", - розповів представник НБУ.

Лепушинський назвав чинники, завдяки чому вдалося досягти курсової стійкості. По-перше, НБУ постійно присутній на валютному ринку і продає валюту, маючи для цього достатньо резервів, які перебувають на рекордних позначках завдяки підтримці союзників та програмі з МВФ.

З іншого боку НБУ проводить політику, яка дозволяє бути для гривні привабливим засобом для заощаджень: зараз ставки за депозитами вище за поточну та очікувану інфляцію. "Це дає вкладнику не лише зберегти заощадження від знецінення, а і заробити якійсь дохід додатковий. І це утримує кошти в гривні, і відповідно вони не йдуть на валютний ринок, не розхитують ситуацію там", - додав він.

"Наразі ситуація є достатньо стійкою", - сказав він.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

За цей час на за цей час курс на міжбанку впав з рівня 36,93 грн/долар до 36,05-36,10 грн/долар. На готівковому ринку курс впав приблизно на 50 копійок до 37,65 грн/долар.

За останній тиждень 20-24 листопада НБУ продав на міжбанку 521,4 млн доларів, що на 27,6% менше, ніж тижнем раніше.

Це обсяг є близьким до середнього з початку року (523,3 млн доларів). Усього з початку року НБУ продав 25,6 млрд доларів.