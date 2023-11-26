В НБУ назвали два фактора устойчивости курса гривны к доллару

"НБУ занимает активную позицию по сохранению стабильности на валютном рынке и курсовой устойчивости, как мы называем, то есть это не стабильный курс", - сказал он.

По его словам, в начале октября НБУ перешел от фиксированного курса к управляемой гибкости. Сейчас курс колеблется в зависимости от меняющейся ситуации, но НБУ эти колебания сглаживает. "Когда ситуация на валютном рынке улучшается, гривна укрепляется, если ухудшается - слабеет", - рассказал представитель НБУ.

Лепушинский назвал факторы, благодаря чему удалось добиться курсовой устойчивости. Во-первых, НБУ постоянно присутствует на валютном рынке и продает валюту, имея для этого достаточно резервов, которые находятся на рекордных отметках благодаря поддержке союзников и программе с МВФ.

С другой стороны, НБУ проводит политику, которая позволяет быть для гривны привлекательным средством для сбережений: сейчас ставки по депозитам выше текущей и ожидаемой инфляции. "Это дает вкладчику не только сохранить сбережения от обесценения, но и заработать какой-то доход дополнительный. И это удерживает средства в гривне, и соответственно они не идут на валютный рынок, не расшатывают ситуацию там", - добавил он.

"Сейчас ситуация достаточно устойчивая", - сказал он.

Ситуация на рынке

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

За это время на это время курс на межбанке упал с уровня 36,93 грн/доллар до 36,05-36,10 грн/доллар. На наличном рынке курс упал примерно на 50 копеек до 37,65 грн/доллар.

За последнюю неделю 20-24 ноября НБУ продал на межбанке 521,4 млн долларов, что на 27,6% меньше, чем неделей ранее.

Этот объем близок к среднему с начала года (523,3 млн долларов). Всего с начала года НБУ продал 25,6 млрд долларов.