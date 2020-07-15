В НБУ назвали барьеры для расширения банковского кредитования

Сегодня барьеры для расширения банковского кредитования - это не требования Национального банка Украины. Барьерами являются риски, которые банки вынуждены учитывать.

Такое мнение высказала и.о. главы НБУ Украины Екатерина Рожкова во время встречи с заместителем посла Японии в Украине Кадзуо Оцукой, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Рожкова, Украина имеет недореформированную судебную систему и большую теневую экономику.

"Мы не можем заставлять банки кредитовать заемщиков, в которых они не уверены", - сказала она.

По ее словам, Украина не может себе позволить сделать шаг назад и вернуться к ручному "телефонному" управлению финансовым рынком, поскольку именно прозрачная политика и обоснованные решения обеспечили макрофинансовую стабильность, которая является фундаментом для экономики.

"Банки выдают кредиты за счет средств вкладчиков. Они не могут распоряжаться средствами украинцев бездумно, без гарантии, что эти средства будут возвращены. Поэтому банки продолжат устанавливать требования к заемщикам и проводить их оценку", - отметила Рожкова.

Рожкова отметила, что трудно активизировать кредитование в кризис, когда число платежеспособных и надежных заемщиков уменьшается.

"Мы ожидаем, что после дальнейшего ослабления или отмены карантина кредитная активность будет восстанавливаться", - добавила и.о. главы НБУ.

Напомним, Национальный банк ожидает увеличения доли неработающих кредитов (NPL) в секторе потребительского кредитования из-за карантина.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.